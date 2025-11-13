Ричмонд
Названы ошибки, способные привести к проблемам при начислении пенсии

Трудовая книжка остается ключевым документом, подтверждающим трудовой стаж гражданина, и любые неточности в её записях способны создать серьёзные проблемы при оформлении пенсии.

Трудовая книжка остается ключевым документом, подтверждающим трудовой стаж гражданина, и любые неточности в её записях способны создать серьёзные проблемы при оформлении пенсии. Как пояснил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, наиболее распространённые ошибки связаны с некорректным указанием дат приёма и увольнения, что нередко происходит при переносе информации с бумажных носителей из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка.

Потеря даже нескольких месяцев стажа напрямую влияет на размер пенсионных выплат, поскольку за каждый неучтённый месяц гражданин недополучает пенсионные баллы, а страховые взносы за этот период не включаются в расчёт.

Кроме того, проблемы могут возникнуть из-за неправильного сокращения наименования организации или должности, например, использования аббревиатуры «МУП» вместо полного названия «Муниципальное унитарное предприятие», а также технических недочётов, таких как нечёткий оттиск печати. Исправление таких ошибок — сложная процедура, особенно если работодатель был реорганизован или ликвидирован.

В связи с этим эксперт рекомендует гражданам не реже одного раза в год внимательно проверять все записи в трудовой книжке и своевременно вносить необходимые корректировки.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу табака рожденным после 2017 года.

