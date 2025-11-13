Названы ошибки, способные привести к проблемам при начислении пенсии

Трудовая книжка остается ключевым документом, подтверждающим трудовой стаж гражданина, и любые неточности в её записях способны создать серьёзные проблемы при оформлении пенсии. Как пояснил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, наиболее распространённые ошибки связаны с некорректным указанием дат приёма и увольнения, что нередко происходит при переносе информации с бумажных носителей из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка.