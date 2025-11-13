Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии ополчились на художественную галерею принцессы из-за России: что случилось

Галерею искусств принцессы Евгении обвиняют в нарушении санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Британии новый скандал, и опять из-за России. На этот раз Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs) обвинило галерею искусств Hauser & Wirth в нарушении санкций против России. Пикантность ситуации придает тот факт. что пост директора лондонского филиала галереи занимает принцесса Евгения Йоркская, дочь брата короля Карла III принца Эндрю. Подробности громкого дела сообщает The Times,

«Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года “предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией”, — передает издание.

По данным The Times, галерею обвиняют в передаче полотна Джорджа Кондо «Побег от человечества» Александру Попову. Он основатель Popov Art Foundation, которым руководит вместе с женой.

По утверждению издания, никакой информации, которая могла бы связать принцессу Евгению с данной предполагаемой операцией, не обнаружено.

Накануне министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о введении дополнительных санкций в отношении РФ из-за конфликта на Украине. Туда попали 13 физических и 11 юридических лиц из России.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше