В Британии ополчились на художественную галерею принцессы из-за России: что случилось

В Британии новый скандал, и опять из-за России. На этот раз Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs) обвинило галерею искусств Hauser & Wirth в нарушении санкций против России. Пикантность ситуации придает тот факт. что пост директора лондонского филиала галереи занимает принцесса Евгения Йоркская, дочь брата короля Карла III принца Эндрю. Подробности громкого дела сообщает The Times,
«Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года “предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией”, — передает издание.
По данным The Times, галерею обвиняют в передаче полотна Джорджа Кондо «Побег от человечества» Александру Попову. Он основатель Popov Art Foundation, которым руководит вместе с женой.
По утверждению издания, никакой информации, которая могла бы связать принцессу Евгению с данной предполагаемой операцией, не обнаружено.
