Рубио: испытания ядерного потенциала США включают «средства доставки»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний американского ядерного потенциала, что включает «средства доставки», заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе разговора с представителями средств массовой информации после встречи министров иностранных дел государств-участников G7 в Онтарио в Канаде.
Напомним, по словам постпреда Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, позиция Соединённых Штатов по вероятному возобновлению ядерных испытаний является невнятной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ предпочла бы избегать высказываний на тему ядерных испытаний, так как любые комментарии в этой сфере всегда несут потенциальную опасность.