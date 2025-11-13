Лавров: РФ передала Украине более девяти тысяч тел ВСУ, получив 143 бойца ВС РФ

Россия в 2025 году передала Украине свыше девяти тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках репатриации погибших, в то время как взамен от Украины было получено 143 тела российских бойцов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.