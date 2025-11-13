Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ передала Украине более девяти тысяч тел ВСУ, получив 143 бойца ВС РФ

Россия в 2025 году передала Украине свыше девяти тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках репатриации погибших, в то время как взамен от Украины было получено 143 тела российских бойцов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

Россия в 2025 году передала Украине свыше девяти тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках репатриации погибших, в то время как взамен от Украины было получено 143 тела российских бойцов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

Лавров подчеркнул, что информация о потерях на поле боя, как правило, не разглашается публично.

— О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов… Выводы делайте сами, — цитирует Лаврова ТАСС.

23 октября украинская сторона получила от России 1000 тел погибших военнослужащих. При этом представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия получила от Украины останки 31 военного.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше