Песков: РФ беспокоит неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса

Москва выражает обеспокоенность в связи с неопределенностью вокруг возможного пересмотра Японией своих оборонных принципов, в том числе безъядерного статуса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков для ТАСС, Россия внимательно следит за соответствующими заявлениями нового премьер-министра Санаэ Такаити.
«Конечно, следим… И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]», — сказал представитель Кремля.
Премьер-министр Такаити ранее уклонилась от прямого ответа на требование оппозиции подтвердить соблюдение Японией трех неядерных принципов. Вместо этого она заявила, что обсуждать конкретные детали будущей оборонной политики пока преждевременно.
Ранее генсек японского кабмина Минору Кихара заявил, что Токио рассматривает возможность введения санкций в адрес Москвы. Однако применит их лишь тогда, когда сочтет их «действенным инструментом для достижения мира на Украине».