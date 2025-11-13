Ричмонд
Соболенко стыдно смотреть свои игры

Первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что ей стыдно смотреть свои игры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Оказалось, что четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира не может смотреть на собственные игры. Об этом спортсменка заявила в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского, которое вышло 12 ноября.

Соболенко откровенно рассказала, почему избегает пересмотра матчей со своим участием. И это несмотря на то, что она громко побеждает на корте. К примеру, Соболенко в этом году выиграла 63 из 75 матчей в одиночном разряде, став обладательницей четырех титулов.

«Я испытываю неловкость, наблюдая за собственными реакциями и эмоциями на корте», — поделилась белорусская теннисистка.

Кроме того, стало известно, что Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон. Белоруска получила 15 008 519 долларов, а американка в 2013 году заработала 12 385 572 доллара.