Аэропорт Брюсселя вновь закрыли из-за беспилотников

Брюссельский международный аэропорт Завентем вновь закрыт с 23 часов по местному времени (01:00 мск) из-за появления беспилотников. Об этом сообщает газета Libre, ссылаясь на слова местного чиновника Филиппа Тувайда.
«По данным федерального чиновника Филиппа Тувайда, беспилотники начали летать над аэропортом Брюсселя с 23 часов (01:00 мск). В связи с этим воздушное движение приостановлено», — говорится в публикации.
Напомним, что с 10 октября бельгийские власти регулярно фиксируют неопознанные дроны над военными объектами и важнейшей инфраструктурой страны. Международный аэропорт в Брюсселе ранее неоднократно прекращал полёты 4 и 5 ноября из-за обнаружения беспилотников. При этом ни один подозреваемый арестован не был, и ни один дрон не был сбит.