Аэропорт Брюсселя вновь закрыли из-за беспилотников

Напомним, что с 10 октября бельгийские власти регулярно фиксируют неопознанные дроны над военными объектами и важнейшей инфраструктурой страны. Международный аэропорт в Брюсселе ранее неоднократно прекращал полёты 4 и 5 ноября из-за обнаружения беспилотников. При этом ни один подозреваемый арестован не был, и ни один дрон не был сбит.