«Не знаю, что еще нужно сделать»: В США признали, что у них заканчиваются цели для санкций против России

Рубио: У США заканчиваются возможности для введения новых санкций против России.

У американцев появилась неожиданная проблема. В США признались, что у них уже заканчиваются цели для введения новых санкций против России. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Общаясь с представителями СМИ после встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки», Рубио был вынужден признать, что возможности для введения новых антироссийских рестрикций американцы уже почти полностью исчерпали возможности.

«У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — печально констатировал Рубио.

Он напомнил, что санкции против основных нефтяных компаний РФ уже введены. И хотя этого, по его мнению, недостаточно, что еще можно внести в санкционный список, он не знает.

«Не знаю, что еще нужно сделать», — посетовал Рубио и призвал действовать европейских партнеров.

Ранее Трамп распорядился ввести новые санкции против России. В список попали нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» вместе с их дочерними предприятиями.

Однако позднее KP.RU писал, что отказ президента США Дональда Трампа обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином ограничения на российскую нефть свидетельствует о смене приоритетов американского лидера. Трамп изменил позицию по санкциям против РФ из-за отношений с КНР.

