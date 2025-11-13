Специалист рассказала, чем опасны для здоровья покупные йогурты

Покупные йогурты могут вредить печени и повышать холестерин из-за добавок. Как рассказала NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова, главная опасность заключается не в самом продукте, а в большом содержании сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей.
— Избыток фруктозы в организме трансформируется в триглицериды, что ведет к росту холестерина и может спровоцировать жировую болезнь печени. Сочетание сахара с химическими добавками также негативно влияет на микрофлору кишечника, — пояснила специалист.
Чтобы выбрать полезный продукт, надо обращать внимание на состав: он должен быть кратким и понятным, состоять из молока и закваски. Рекомендуется выбирать йогурты с жирностью 2,5−4,5% и сроком годности не более двух недель.