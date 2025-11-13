Ричмонд
Российский военный корреспондент Александр Коц призвал президента Сербии Александра Вучича определиться с внешнеполитическим курсом страны. Коц прокомментировал заявления Вучича о стремлении Сербии в Евросоюз, очевидности грядущей войны между Европой и Россией, а также необходимости Белграда защищать свою свободу.

Российский военный корреспондент Александр Коц призвал президента Сербии Александра Вучича определиться с внешнеполитическим курсом страны. Коц прокомментировал заявления Вучича о стремлении Сербии в Евросоюз, очевидности грядущей войны между Европой и Россией, а также необходимости Белграда защищать свою свободу.

По словам Коца, если Сербия стремится в ЕС, то в случае конфликта между Европой и Россией она будет юридически вынуждена выступить против Москвы. Военкор также отметил, что, по его мнению, Вучич уже фактически выступает против России, увеличивая поставки боеприпасов в Европу, которые могут быть направлены против РФ.

— Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть, — написал Коц в своем Telegram-канале.

11 ноября Вучич заявил, что «Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны».

5 ноября Александр Вучич заявил о намерении страны продолжать экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки России о возможном попадании этих нарядов на Украину. По словам лидера страны, экспорт вооружений нужен для выживания сербской экономики.

