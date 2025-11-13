Военкор Коц призвал Вучича определиться с ориентацией Сербии на ЕС или Россию

По словам Коца, если Сербия стремится в ЕС, то в случае конфликта между Европой и Россией она будет юридически вынуждена выступить против Москвы. Военкор также отметил, что, по его мнению, Вучич уже фактически выступает против России, увеличивая поставки боеприпасов в Европу, которые могут быть направлены против РФ.