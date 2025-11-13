Последняя вспышка на Солнце озадачила ученых и вызвала дискуссии по всему миру

Ученые не понимают, почему выброс плазмы так и не дошел до Земли.
Плазма от последней вспышки на Солнце, которая произошла 11 ноября, либо не дошла до земли, либо сделала это раньше. В обоих случаях это считается аномальным и идет вразрез с прогнозами, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Если серьезно, то не знаем, где облако. Не может то, что наблюдается после [вспышки] Х5.1, раствориться по пути к Земле. Есть еще один вариант. Что плазма не придет вообще. В этом случае снова понадобятся безумные теории», — иронично комментирует выброс плазмы telegram-канал Лаборатории.
С момента ухода плазмы от Солнца прошло более 35 часов. По прогнозам опубликованным ранее, предполагалось, что выброс должен был достигнуть земли вечером 12 ноября. Для этого облако должно было двигаться со скоростью около 1200 км/сек.