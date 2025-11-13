Последняя вспышка на Солнце озадачила ученых и вызвала дискуссии по всему миру

«Если серьезно, то не знаем, где облако. Не может то, что наблюдается после [вспышки] Х5.1, раствориться по пути к Земле. Есть еще один вариант. Что плазма не придет вообще. В этом случае снова понадобятся безумные теории», — иронично комментирует выброс плазмы telegram-канал Лаборатории.