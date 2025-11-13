«Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчёта о расходовании средств, полученных от ЕС», — написал он на своей странице в Facebook*.