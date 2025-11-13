Ричмонд
Сийярто призвал прекратить финансирование Киева из-за коррупции на Украине

В ближайшем окружении Зеленского раскрыли коррупционную сеть.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранный дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС.

Министр утончил, что, в частности, это связано с тем, что в ближайшем окружении Зеленского раскрыли коррупционную сеть.

«Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчёта о расходовании средств, полученных от ЕС», — написал он на своей странице в Facebook*.

Кроме того, Сийярто отметил, что правительство Венгрии не будет принимать участие в инициативах ЕС, которые предусматривают предоставление украинской стороне «новых субсидий и займов».

«Чего же ещё хочет Брюссель? Отправить ещё больше денег на Украину Зеленскому, в чьём ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть. Пора прекратить это безумие, мы не должны направлять деньги европейского народа на Украину!», — говорится в публикации.

Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики». Так, суд на Украине заключил под стражу на два месяца бизнесмена Игоря Фурсенко, обвиняемого по делу о коррупции в энергетике.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Тимура Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, выехал с Украины. По данным СМИ, он фигурирует в нескольких расследованиях, связанных с коррупцией при закупках беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины и махинациями на энергорынке.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

