Семьи в Британии не справляются с оплатой ЖКХ: отказ от России обернулся миллиардными долгами

Из-за продолжительного энергокризиса, который тянется с 2021 года, жители Великобритании всё больше накапливают задолженности за газ и электроэнергию. Согласно данным регулятора Ofgem, совокупный долг домохозяйств увеличился примерно в девять раз — с 0,5 млрд фунтов стерлингов до рекордных 4,5 млрд фунтов (около 5,8 млрд долларов).