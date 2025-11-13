Из-за продолжительного энергокризиса, который тянется с 2021 года, жители Великобритании всё больше накапливают задолженности за газ и электроэнергию. Согласно данным регулятора Ofgem, совокупный долг домохозяйств увеличился примерно в девять раз — с 0,5 млрд фунтов стерлингов до рекордных 4,5 млрд фунтов (около 5,8 млрд долларов).
К началу 2023 года общий объём задолженностей составлял примерно 2 млрд фунтов, а к четвёртому кварталу этого года он вырос до 4,5 млрд.
Ofgem также отметил, что свыше 2 миллионов семей испытывают серьёзные сложности с оплатой коммунальных услуг. В ответ регулятор разрабатывает программу частичного списания долгов: планируется покрыть около 500 млн фунтов задолженности для домохозяйств с низкими доходами. Уточняется, что источником финансирования станет небольшое повышение платежей более обеспеченных клиентов — ориентировочно на 5 фунтов в год.
Европейские издания, напомним, также бьют тревогу. Он пишут, что страны Европейского союза совершили «энергетическое харакири», когда ввели санкции против РФ и отказались от поставок российского газа.