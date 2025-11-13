В Челябинске очень дешево продают раритетный «Москвич 412»

Легендарный «Москвич 412» на ходу продают в Челябинске за 98 тысяч рублей.
В Челябинске легендарный «Москвич 412» на ходу выставили на продажу за 98 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.
«Продается “Москвич 412” 1986 года выпуска, бежевого цвета. Машина с одним владельцем, так кaк наш дeдушка большe не в сoстоянии упpaвлять cвoим жepебцом. Эксплуатировалась аккуратно, в основном для поездок на дачу, зимой хранилась в гараже. Стоимость — 98 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Отмечается, что техническое состояние ретро автомобиля хорошее, для своего возраста: двигатель работает бодро, но на холостых оборотах может заглохнуть без подсоса. Коробка передач исправна, недавно заменены бензонасос, фильтра и масло, установлен новый аккумулятор. Электрика и радио в рабочем состоянии.
Кузов имеет возрастные следы эксплуатации, но салон сохранен хорошо. Установлены оригинальные диски и резина. Автомобиль требует небольшой доводки, однако полностью готов к эксплуатации.