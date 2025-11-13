Россия передаст Казахстану четырёх амурских тигров для восстановления популяции

Согласно достигнутым договорённостям, Россия направит в Казахстан двух самцов и двух самок амурского тигра, которые присоединятся к сородичам, ранее доставленным из Нидерландов. Как отмечается в сообщении Минэкологии Казахстана, успешная реализация этой программы позволит республике стать одной из первых стран, вернувших тигров в регион их исторического обитания после полного исчезновения туранского подвида в 1948 году.