Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженеры в Тюменской области возглавили топ высокооплачиваемых офисных специалистов

В Тюменской области по итогам десяти месяцев текущего года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали инженеры. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», в среднем им предлагают зарплату 133 772 рублей.

В Тюменской области инженеры зарабатывают почти 134 тысячи рублей в месяц.

В Тюменской области по итогам десяти месяцев текущего года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали инженеры. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», в среднем им предлагают зарплату 133 772 рублей.

«В Тюменской области рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили инженеры. В среднем этим специалистам предлагали 133 772 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили эксперты.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались программисты — на этих позициях за период с января по октябрь 2025 года кандидатам предлагали порядка 132 298 рублей, однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от грейда специалиста и конкретных задач. Замыкают тройку лидеров менеджеры по туризму — за период с января по октябрь 2025 года они могли рассчитывать в среднем на 104 470 рублей ежемесячно.