Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег

«Снег на европейской части России уже выпал в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Коми. Снег уже выпал в Мурманской области. Его еще мало, он небольшой, но уже пять дней лежит в этих регионах, которые я перечислил», — рассказал Вильфанд.