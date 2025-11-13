Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Снегом покрыто уже 80% территории РФ, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снег на европейской части России уже выпал в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Коми. Снег уже выпал в Мурманской области. Его еще мало, он небольшой, но уже пять дней лежит в этих регионах, которые я перечислил», — рассказал Вильфанд.
По словам Вильфанда, регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уже в снегу.
«В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом», — заключил он.
