Домовые чаты переезжают в мессенджер MAX: в Минстрое назвали сроки

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него всё то, что находилось в Telegram и Whatsapp*, и официально закрепить статус официального домового чата», — сказал министр в рамках заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде.