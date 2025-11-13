Домовые чаты переезжают в мессенджер MAX: в Минстрое назвали сроки

Для всех жителей МКД в России создадут домовые чаты в мессенджере Max до конца года. Информацию из Telegram и WhatsApp* перенесут для удобства жильцов. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него всё то, что находилось в Telegram и Whatsapp*, и официально закрепить статус официального домового чата», — сказал министр в рамках заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде.
По словам Файзуллина, чатами в Max будут охвачены около млн многоквартирных домов в России.
Напомним, что с 1 сентября платформа MAX по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина вошла в список программ для обязательной предустановки на гаджеты.
Тогда же отечественный магазин приложений RuStore был включен в перечень программ, обязательных к предварительной установке на устройства под управлением iOS и HyperOS.
Так, для защиты от мошенников в мессенджере Max внедрили автоматическую проверку номеров. Функция, разработанная совместно с «Лабораторией Касперского», позволила оценивать репутацию контактов.
Недавно для повышения безопасности в мессенджере MAX была добавлена двухфакторная аутентификация. Теперь, кроме смс-кода, можно установить постоянный пароль.
Кроме этого, мессенджер также пополнился новой функцией — цифровым профилем. Он заменяет бумажные документы, и с его помощью можно подтвердить личность прямо в мессенджере. Создать такой цифровой ID можно буквально за три минуты.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полноценное развитие мессенджера MAX требует конкуренции с аналогичными платформами, чтобы в перспективе сервисом пользовалось все население России.
С момента запуска национального мессенджера MAX число его зарегистрированных пользователей превысило 18 млн. Статистика по операционным системам показывает, что 73% регистраций пришлось на Android, 26% — на iOS и 1% — на версию для персональных компьютеров.
* — Принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.