Глава курганского спортуправления Моторин признался, что помогает ему весь день быть бодрым

«Спорт мне очень помогает быть дисциплинированным, хорошо себя чувствовать, быть энергичным и достигать тех целей и задач, которые стоят перед нашим управлением. Каждое свое утро я начинаю в спортивном зале, где мы с ребятами заряжаемся и выходим уже энергичными, бодрыми и готовыми выполнять все поставленные задачи», — сообщил Сергей Моторин в группе регионального спортуправления в соцсети «ВКонтакте».