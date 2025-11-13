«Пока никто не видит»: в Уссурийске задержали мужчину, укравшего сумку с валютой

Расследование уголовного дела о краже сумки с крупной суммой денег завершено в Уссурийске. Обвинительное заключение утверждено транспортным прокурором, и материалы направлены в суд. сообщила пресс-служба транспортной полиции Дальнего Востока.
По данным ЛО МВД России на станции Уссурийск, потерпевшая — молодая женщина — обнаружила пропажу своей сумки на перроне железнодорожной станции. В ней находились два паспорта, 14 тысяч российских рублей и 2 тысячи китайских юаней.
«В ходе предварительного следствия установлено, что находясь на перроне ст. Уссурийск в ожидании поезда, 60-летний житель Хабаровского края обратил внимание на сумочку, оставленную девушкой на лавочке. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, официально не трудоустроенный мужчина положил сумку в свой рюкзак и проследовал в вагон пришедшего на станцию поезда сообщением “Владивосток — Советская Гавань”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спустя полчаса после отправления состава его задержали сотрудники транспортной полиции и вернули в Уссурийск.
Всё похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая в общественном транспорте или в местах массового скопления людей. Подозреваемый, ранее не судимый, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о краже гаджета в аэропорту Владивостока.