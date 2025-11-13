«Пока никто не видит»: в Уссурийске задержали мужчину, укравшего сумку с валютой

«В ходе предварительного следствия установлено, что находясь на перроне ст. Уссурийск в ожидании поезда, 60-летний житель Хабаровского края обратил внимание на сумочку, оставленную девушкой на лавочке. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, официально не трудоустроенный мужчина положил сумку в свой рюкзак и проследовал в вагон пришедшего на станцию поезда сообщением “Владивосток — Советская Гавань”», — говорится в сообщении.