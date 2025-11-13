В Приморье подешевели Audi и Mercedes-Benz

Согласно исследованию, в октябре 2025 года приобрести автомобиль на вторичном рынке можно было за 1 620 000 рублей. По сравнению с сентябрем средняя стоимость уменьшилась на 4,1%. При этом сильнее всего подешевели машины марок Audi (-14,9%), Hyundai (-8,3%), Mercedes-Benz (-7,9%), BMW (-6,6%) и Toyota (-6,2%), а среди конкретных моделей — Honda Fit (-3,1%, до 950 000 рублей).