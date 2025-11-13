В Приморье подешевели Audi и Mercedes-Benz

На вторичном рынке авто в Приморье самое заметное падение цен заметили у марок Audi, Hyundai и Mercedes-Benz, говорится в аналитике экспертов Авито Авто за октябрь. По сравнению с началом года стоимость на некоторые популярные марки и модели упала на 10%.
Согласно исследованию, в октябре 2025 года приобрести автомобиль на вторичном рынке можно было за 1 620 000 рублей. По сравнению с сентябрем средняя стоимость уменьшилась на 4,1%. При этом сильнее всего подешевели машины марок Audi (-14,9%), Hyundai (-8,3%), Mercedes-Benz (-7,9%), BMW (-6,6%) и Toyota (-6,2%), а среди конкретных моделей — Honda Fit (-3,1%, до 950 000 рублей).
С начала года цены на авто с пробегом снизились на 19%. Доступнее стали авто марок Mercedes-Benz (-31,8%), Nissan (-28%), Audi (-27,8%), Toyota (-25,9%) и Suzuki (-22,3%).
По сравнению с октябрем прошлого года средняя стоимость авто на вторичном рынке снизилась также на 14,7%. За этот период доступнее стали авто марок Mercedes-Benz (-38,1%), Audi (-27,8%), Toyota (-22,6%), Hyundai (-22,4%) и Suzuki (-20%). Наиболее подешевевшей за год моделью оказалась Honda Fit (-13,6%).
Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.