Как заставить Дальний Восток пересесть на российский автопром

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, которые радикально меняют правила игры для всех, кто ввозит автомобили для личного пользования. Официальной целью называют поддержку отечественных производителей, а также борьбу с «серым» импортом через страны ЕАЭС, о чём заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако сегодня всем очевидно, что под удар попадают не только «перекупы», но и обычные граждане, особенно на Дальнем Востоке, где несколько поколений выросло на импортных авто.