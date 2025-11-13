Названы пять факторов, от которых зависят шансы на долголетие

Многие мечтают продлить жизнь и выбирают для этого таблетки, диеты и тренажерные залы. Но что влияет на шансы на долгую и активную старость? Ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал KP.RU пять факторов, от чего зависит долголетие.
— Генетика играет двоякую роль. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний сокращают жизнь. С другой стороны, у долгожителей отмечают целый комплекс случайно собравшихся в геноме одного человека «защитных» вариантов генов, — уточнил специалист.
По словам эксперта, на первом месте среди факторов долголетия стоит образ жизни: режим питания, физическая активность, качество сна и умение справляться со стрессом могут давать до 80% результата.
— Одиночество в пожилом возрасте — серьезный фактор риска. Что касается детей, то исследование калифорнийских долгожителей амишей показало: продолжительность жизни женщины растет с количеством ее дочерей и сыновей, — пояснил ученый.
Также важны образование и профессия. Они помогают не только лучше заботиться о здоровье, но и иметь средства на качественное питание и медицинское обслуживание.