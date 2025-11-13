Названы пять факторов, от которых зависят шансы на долголетие

Многие мечтают продлить жизнь и выбирают для этого таблетки, диеты и тренажерные залы. Но что влияет на шансы на долгую и активную старость? Ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал KP.RU пять факторов, от чего зависит долголетие.