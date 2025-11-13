Ричмонд
Суд в Москве вернул корги хозяйке после спора с бывшим мужем

Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение по необычному делу о собственности на собаку. Истец потребовала вернуть питомца, которого её бывший муж забрал после их раздельного проживания. Ответчик утверждал, что животное воспринимает его как хозяина и уход за ним осуществлял преимущественно он.

Источник: Life.ru

Суд установил, что обе стороны заботились о корги: водили собаку в ветклинику, участвовали в соревнованиях, выезжали за границу, а мужчина даже прошёл обучение кинолога. Тем не менее решение было вынесено в пользу женщины: собака была приобретена ею во время совместного проживания без регистрации брака, а совместное проживание не порождает юридических прав, которые возникают при официальном браке. Решение Бабушкинского суда оставил без изменений Московский городской суд, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

