Новосибирские пенсионеры могут получить две выплаты перед Новым годом. Связано это с длинным праздничными выходными, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. Поэтому пенсия за январь 2026 года будет перечислена в декабре 2025-го тем пенсионерам, которым деньги должны были прийти в эти даты.