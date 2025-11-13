Новосибирские пенсионеры могут получить две выплаты перед Новым годом. Связано это с длинным праздничными выходными, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. Поэтому пенсия за январь 2026 года будет перечислена в декабре 2025-го тем пенсионерам, которым деньги должны были прийти в эти даты.
Вместе с этим рассчитывать на дополнительную, так называемую 13-ю пенсию в конце года, не стоит. С инициативой ввести такую меру поддержки выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС. Однако пока на законодательном уровне предложение рассмотрено не было.
Тем не менее, перед Новым годом часть пенсионеров все же получат две выплаты — за декабрь 2025 года и за январь 2026 года.