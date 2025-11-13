В России предложили запретить продавать табак: вот кто может остаться без никотина

В России предложили ввести запрет на продажу табака для поколения, родившегося после 2017 года. С подобной законодательной инициативой депутат ГД Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть у РИА Новости.
«Считаю также необходимым полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Необходимо продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, ограждая их от уже признанных угроз», — следует из текста документа.
По словам депутата, запрет на продажу никотиносодержащей продукции поколению, родившемуся после 2017 года, основан на принципиально новом подходе к борьбе с курением.
Еще одним предложением Хамзаева стал переходный период. Его цель — поэтапное формирование общества, независимого от табака, начиная с детей, которым сейчас восемь лет.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.