Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили запретить продавать табак: вот кто может остаться без никотина

В Госдуме хотят запретить продажу табака родившимся после 2017 года.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести запрет на продажу табака для поколения, родившегося после 2017 года. С подобной законодательной инициативой депутат ГД Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть у РИА Новости.

«Считаю также необходимым полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Необходимо продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, ограждая их от уже признанных угроз», — следует из текста документа.

По словам депутата, запрет на продажу никотиносодержащей продукции поколению, родившемуся после 2017 года, основан на принципиально новом подходе к борьбе с курением.

Еще одним предложением Хамзаева стал переходный период. Его цель — поэтапное формирование общества, независимого от табака, начиная с детей, которым сейчас восемь лет.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.