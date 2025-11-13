Ричмонд
Спасательную операцию развернули в Кокшетау из-за одинокого лебедя

В Кокшетау спасатели провели необычную операцию — они вызволили из каменного карьера лебедя, отставшего от стаи, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, одинокого лебедя в котловане на территории горнодобывающего предприятия обнаружили местные жители. Птица плавала по водоему и даже не пыталась улететь.

Спуститься по каменным склонам карьера к воде рискнули только спасатели. Около получаса спасатели пытались поймать птицу, которая от страха не давалась в руки. Примечательно, что лебедь взлетал над водой, но улететь не смог.

Спасенного пернатого передали ветеринарам, они его обследуют и решат, сможет ли животное жить на воле или теперь о нем будут заботиться люди.

«На место вызова незамедлительно были отправлены силы и средства ДЧС Акмолинской области, а именно — оперативно-спасательный отряд города Кокшетау. Спустившись в карьер, спасатели с помощью плавсредства добрались до дикого животного и спасли его. Лебедь сейчас передан сотрудникам национального парка. Здоровью, а также жизни животного ничего не угрожает», — сообщили в ДЧС региона.