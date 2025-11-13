Спасательную операцию развернули в Кокшетау из-за одинокого лебедя

«На место вызова незамедлительно были отправлены силы и средства ДЧС Акмолинской области, а именно — оперативно-спасательный отряд города Кокшетау. Спустившись в карьер, спасатели с помощью плавсредства добрались до дикого животного и спасли его. Лебедь сейчас передан сотрудникам национального парка. Здоровью, а также жизни животного ничего не угрожает», — сообщили в ДЧС региона.