Свердловчане пьют больше большинства россиян

Ранее в Свердловской области обсуждалось ограничение времени продажи алкоголя — предлагалось сократить часы продаж до интервала с 8:00 до 20:00 в будни, а в праздники и выходные — еще меньше. Однако губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время вводить сухой закон или ограничивать продажу алкоголя не планируется.