Свердловчане пьют больше большинства россиян

В среднем потребление алкоголя в России снизилось на 5%
Свердловчане потребляют больше алкоголя, чем жители других регионов России. В среднем по стране на одного человека приходится 8,14 литра спиртного (в период за январь — октябрь 2025 года), тогда как в Свердловской области это значение достигло 10,88 литра.
«Потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека», — следует из опубликованных данных Росстата. Об этом сообщают «Ведомости».
В лидерах по количеству потребляемого алкоголя — Ненецкий автономный округ (19,83 литра). На втором и третьем местах расположились Еврейская автономная область (15,02 литра) и Чукотка (13,21).
Ранее в Свердловской области обсуждалось ограничение времени продажи алкоголя — предлагалось сократить часы продаж до интервала с 8:00 до 20:00 в будни, а в праздники и выходные — еще меньше. Однако губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время вводить сухой закон или ограничивать продажу алкоголя не планируется.