Поезд Деда Мороза остановится в Москве на Киевском вокзале

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.