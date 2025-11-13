Поезд Деда Мороза остановится в Москве на Киевском вокзале

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Поезд Деда Мороза будет принимать гостей в Москве два дня на Киевском вокзале, сообщили РИА Новости в РЖД.
Согласно расписанию, праздничный состав остановится в столице 2−3 января 2026 года.
«В Москву поезд Деда Мороза приедет на Киевский вокзал, как и в прошлом году», — сообщили в РЖД.
Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока, сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.