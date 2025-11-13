Канцлер Фридрих Мерц планирует предоставить украинской стороне свыше десяти миллиардов евро в следующем году, заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.
Она уточнила, что это происходит на фоне коррупции на Украине. В частности, по её словам, при Зеленском «процветает отмывание денег, взяточничество и коррупция». При этом в Германии в настоящее время наблюдается кризис.
«У нас пенсионеры вынуждены собирать бутылки, чтобы выжить, а бассейны перестают отапливать из-за нехватки средств. Это просто безумие!», — написала Дагделен на своей странице в соцсети X*.
Она отметила, что на Украину не следует отправлять деньги, солдат и оружие.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.