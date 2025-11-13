В ДВФУ открылась выставка редких гравюр об истории Дальнего Востока

«Согласно современным исследованиям, почти для 70% населения страны патриотизм — это не любовь и гордость, а больше потребность любить и гордиться. Выставка “От первопроходцев к современности. Было-стало” как раз об этом. Ее экспонаты помогут посетителям найти ответы на вопросы о том, что было 100, 200 лет назад и что есть сейчас», — подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.