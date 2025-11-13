В ДВФУ открылась выставка редких гравюр об истории Дальнего Востока

В Дальневосточном федеральном университете открылась выставка «От первопроходцев к современности. Было-стало», представляющая уникальную коллекцию гравюр, карт и иллюстраций об освоении Дальнего Востока. В экспозицию вошли более 50 редких работ из российских и европейских собраний 18−20 веков.
«Согласно современным исследованиям, почти для 70% населения страны патриотизм — это не любовь и гордость, а больше потребность любить и гордиться. Выставка “От первопроходцев к современности. Было-стало” как раз об этом. Ее экспонаты помогут посетителям найти ответы на вопросы о том, что было 100, 200 лет назад и что есть сейчас», — подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.
Как отметил на открытии заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, выставка помогает ответить на вопрос, «почему мы любим Дальний Восток».
«Экспонаты позволят проследить путь от периода, когда не было ни дорог, ни заводов, до настоящего момента с космодромом “Восточный” и первой в мире плавучей АЭС», — добавил он.
Среди представленных работ — картографические труды и этнографические зарисовки из трудов европейских географов Элизе Реклю, Джеймса Кука и других исследователей. По словам проректора ДВФУ Елены Гаффоровой, выставка дает возможность «эмоционально и глубоко ощутить историю» региона.
Экспозиция будет работать в корпусе В университета до 18 часов 13 ноября.