Пьяный водитель без прав попытался подкупить инспектора ДПС в Лесозаводске

Отмечается, что инспекторы остановили автомобиль Toyota RAV4, за рулём которого находился 37-летний мужчина. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: от него исходил запах спиртного, а речь была несвязной. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение.