Пьяный водитель без прав попытался подкупить инспектора ДПС в Лесозаводске

Попытка дачи взятки сотруднику ГАИ была пресечена в Лесозаводске. Инцидент произошёл во время планового патрулирования на улице Октябрьская, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что инспекторы остановили автомобиль Toyota RAV4, за рулём которого находился 37-летний мужчина. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: от него исходил запах спиртного, а речь была несвязной. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение.
«Гражданину предложили пройти в служебный автомобиль для оформления административных материалов. Находясь в салоне транспортного средства, желая уйти от ответственности, правонарушитель предложил инспектору ДПС денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Денежные средства положил в свой документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции отказался от денег и доложил о происшествии в дежурную часть. Все действия были зафиксированы в установленном порядке. Собранная доказательная база направлена в следственные органы для принятия процессуального решения.
Напомним, что следственным управлением СК России по Приморью возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Находясь в помещении специального приемника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Спасский», передал взятку в виде 80 тысяч рублей сотруднику полиции за освобождение его и его соотечественника от административного ареста.