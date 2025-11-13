«Вопиющая цензура»: итальянская газета отказалась публиковать интервью Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать полную версию интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, мотивируя это «спорными утверждениями» и необходимостью проверки фактов. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
По данным российского внешнеполитического ведомства, предложение об эксклюзивном интервью было сделано на фоне роста количества «фейков о России» в итальянских СМИ. Редакция газеты согласилась, направила список вопросов, на которые Лавров дал развернутые ответы. Однако после получения материалов газета отказалась от публикации, ссылаясь на «спорные утверждения», которые, по их мнению, потребовали бы слишком больших объемов текста.
Предложение МИД РФ опубликовать сокращенную версию в печатной версии газеты, а полную — на сайте, также было отклонено. Российская сторона расценила этот отказ как «вопиющую цензуру» и нарушение права итальянских граждан на доступ к информации. В ответ МИД России опубликовал обе версии интервью — полную и отредактированную газетой, утверждая, что из текста были удалены «все неудобные для официального Рима моменты», что, по мнению ведомства, является примером намеренного введения итальянской общественности в заблуждение, говорится в сообщении.
Ранее в рамках этого интервью, Лавров заявил, что Россия в 2025 году передала Украине свыше девяти тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках репатриации погибших, в то время как взамен от Украины было получено 143 тела российских бойцов.