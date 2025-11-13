«Вопиющая цензура»: итальянская газета отказалась публиковать интервью Лаврова

Предложение МИД РФ опубликовать сокращенную версию в печатной версии газеты, а полную — на сайте, также было отклонено. Российская сторона расценила этот отказ как «вопиющую цензуру» и нарушение права итальянских граждан на доступ к информации. В ответ МИД России опубликовал обе версии интервью — полную и отредактированную газетой, утверждая, что из текста были удалены «все неудобные для официального Рима моменты», что, по мнению ведомства, является примером намеренного введения итальянской общественности в заблуждение, говорится в сообщении.