Главный репродуктолог Новосибирска развеяла мифы о бесплодии

Одним из самых распространённых заблуждений является мнение о «женской» природе проблемы. На самом деле, по данным ВОЗ, бесплодие одинаково часто связано как с женскими, так и с мужскими факторами — по 40 % случаев для каждого пола. Об этом пишет Om1 Новосибирск.
Эксперт также опровергла убеждение, что после полового акта нужно принимать определённые позы для повышения вероятности зачатия. Среди других мифов — наследственный характер бесплодия и ошибочное мнение, что наличие эякуляции у мужчины автоматически свидетельствует о его фертильности.
«Мифом является и утверждение, что если мужчина ведет здоровый образ жизни, у него не может быть проблем с фертильностью. Причины бесплодия могут быть генетическими или связанными с другими факторами, не зависящими от образа жизни. Кроме того, наличие детей не является гарантией фертильности. Она может меняться с возрастом, после перенесённых заболеваний или травм», — пояснила Анна Вятчинина.
Врач подчеркнула, что лечение бесплодия подбирается индивидуально и не всегда включает гормональную терапию. Эффективность ЭКО остается высокой, но не гарантирует стопроцентного результата. Для сохранения репродуктивного здоровья парам рекомендуется проходить регулярные медицинские обследования, поскольку многие заболевания, влияющие на фертильность, могут протекать бессимптомно.