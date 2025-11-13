Главный репродуктолог Новосибирска развеяла мифы о бесплодии

«Мифом является и утверждение, что если мужчина ведет здоровый образ жизни, у него не может быть проблем с фертильностью. Причины бесплодия могут быть генетическими или связанными с другими факторами, не зависящими от образа жизни. Кроме того, наличие детей не является гарантией фертильности. Она может меняться с возрастом, после перенесённых заболеваний или травм», — пояснила Анна Вятчинина.