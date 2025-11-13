Ричмонд
Жительницу Владивостока, бросившую малолетнюю дочь в Таиланде, депортировали в Россию и передали полиции

Уроженку Владивостока Эрику Владыко, чья история с оставлением четырёхлетней дочери в номере отеля в Таиланде и побегом в «злачный квартал» получила широкий общественный резонанс, депортировали в Россию, сотрудники полиции задержали её в международном аэропорту «Кневичи», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении девушки решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оставлении в опасности.

Соблюдение прав брошенной девочки контролирует прокуратура. Ведомство уточняет, что до февраля 2023 года женщина с девочкой проживали во Владивостоке и в поле зрения правоохранительных органов не попадали. После возвращения в Россию девочку передали отцу, сейчас они проживают в Надеждинском районе Приморья. (В браке родители малышки не состоят). Прокуратура докладывает, что девочка попала в благополучную среду, с получением путёвки в детский сад посреди учебного года ведомство отцу помогает.

Напоминаем, скандальная история началась в сентябре 2025 года. 34-летняя Эрика Владыко, проживавшая с дочерью на Самуи, приехала в Бангкок, где они заселились в отель. Из отеля женщина уехала в увеселительный квартал (некоторые источники уверяли, что в сопровождении мужчины), дочь с собой не забрала. Оставшуюся без присмотра малышку обнаружили горничные, ребёнка передали в местный детдом. Знакомая матери навещала девочку, пока родители Эрики не прилетели из Владивостока забрать внучку.

В поисках молодой женщины участвовали волонтёры. Информация о её дальнейшей судьбе расходилась — некоторые утверждали, что девушка беспечно развлекалась в барах с кавалером, другие писали, что она выглядела странно, как будто под наркотиками или транквилизаторами, и не могла объяснить, что с ней происходит. Сама девушка якобы утверждала, что её хотят убить из-за недвижимости на Самуи, которую ей оставил отец. При этом с родителями она объясняться тоже не стала, а сбежала в очередной раз.

Кроме того, с момента сентябрьских приключений у девушки закончился срок действия визы, последние дни в Таиланде она пребывала под арестом в иммиграционном центре, при задержании местными полицейскими оказывала сопротивление, утверждают некоторые издания.

