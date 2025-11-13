Жительницу Владивостока, бросившую малолетнюю дочь в Таиланде, депортировали в Россию и передали полиции

В поисках молодой женщины участвовали волонтёры. Информация о её дальнейшей судьбе расходилась — некоторые утверждали, что девушка беспечно развлекалась в барах с кавалером, другие писали, что она выглядела странно, как будто под наркотиками или транквилизаторами, и не могла объяснить, что с ней происходит. Сама девушка якобы утверждала, что её хотят убить из-за недвижимости на Самуи, которую ей оставил отец. При этом с родителями она объясняться тоже не стала, а сбежала в очередной раз.