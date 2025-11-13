В Центробанке сообщили о количестве предотвращенных переводов мошенникам

Уваров подчеркнул, что такая динамика является результатом работы по повышению качества информационного обмена между кредитными организациями и регулятором. С 1 сентября 2025 года в базу также включаются сведения о мошеннических операциях, связанных с внесением наличных через банкоматы с использованием токенизированных (цифровых) карт.