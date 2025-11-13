В Центробанке сообщили о количестве предотвращенных переводов мошенникам

Крупнейшие российские банки ежемесячно блокируют около 330 тысяч переводов на счета мошенников, данные о которых содержатся в специальной базе Банка России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Он пояснил, что такие операции приостанавливаются на два дня для проверки, и отметил рост числа блокировок, связанный с увеличением объёма информации, передаваемой банками в централизованную базу данных о мошеннических операциях.
Уваров подчеркнул, что такая динамика является результатом работы по повышению качества информационного обмена между кредитными организациями и регулятором. С 1 сентября 2025 года в базу также включаются сведения о мошеннических операциях, связанных с внесением наличных через банкоматы с использованием токенизированных (цифровых) карт.
Кроме того, в базе учитываются запросы правоохранительных органов о случаях хищения денежных средств, которые ЦБ ежемесячно получает в количестве около 20 тысяч.
