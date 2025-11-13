Ричмонд
Россиянам рассказали, где в стране уже выпал снег

Синоптик Вильфанд: 80 процентов территории РФ покрыто снегом.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас снегом покрыто 80% территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По данным Вильфанда, на территории Дальнего Востока, Сибири и Урала уже установился снежный покров.

Эксперт отметил, что снег уже выпал в европейской части России: в Северо-Западном федеральном округе, включая Ненецкий автономный округ, восток Архангельской области и Коми, а также в Мурманской области. По его словам, снега еще немного, но он уже лежит там пять дней.

Однако накануне Вильфанд отметил, что в России установился теплый период предзимья. Температура на большей части страны превышает климатическую норму.

При этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подчеркнула, что в Подмосковье пожидаются морозы до −5 градусов.

