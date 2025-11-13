Россиянам рассказали, где в стране уже выпал снег

Эксперт отметил, что снег уже выпал в европейской части России: в Северо-Западном федеральном округе, включая Ненецкий автономный округ, восток Архангельской области и Коми, а также в Мурманской области. По его словам, снега еще немного, но он уже лежит там пять дней.