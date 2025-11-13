Отказ от лактозы и глютена: эксперт подсказала, чем их можно заменить

Многие сегодня исключают из рациона лактозу, глютен или мясо, считая это полезным. Но без медицинских показаний такие ограничения могут привести к дефициту витаминов и минералов. Поэтому важно подходить к выбору разрешенных продуктов. Об этом KP.RU рассказала российско-британский нутрициолог, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман.
— Людям с непереносимостью лактозы нужны продукты, содержащие кальций, белок, витамины B12 и D. Например, кальций можно получить из твердых сыров (в 30 г сыра содержится 220 мг кальция), — отметила эксперт.
Тем, кто не переносит лактозу, Гильман посоветовала также выбирать безлактозное молоко или йогурты, рыбу с костями и зеленые овощи — они богаты кальцием. Суточная норма для взрослого человека этого микроэлемента составляет не менее 700 мг, а для кормящих женщин и пожилых — до 1200 мг.
При непереносимости глютена стоит обратить внимание на гречку, киноа, рис, амарант и овсянку. Эксперт подчеркнула, что при любых ограничениях нужно консультироваться с врачом, иначе можно навредить здоровью и спровоцировать нехватку питательных веществ.