Отказ от лактозы и глютена: эксперт подсказала, чем их можно заменить

Тем, кто не переносит лактозу, Гильман посоветовала также выбирать безлактозное молоко или йогурты, рыбу с костями и зеленые овощи — они богаты кальцием. Суточная норма для взрослого человека этого микроэлемента составляет не менее 700 мг, а для кормящих женщин и пожилых — до 1200 мг.