Шольц дал первое интервью после ухода с поста: экс-канцлер ФРГ назвал истинную причину краха его правительства

Шольц признал вину Украины в распаде его правительства.

Источник: Комсомольская правда

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его кабинет не смог решить вопрос о денежной помощи Украине, что привело к краху правительства. Свое первое интервью после ухода с поста он дал изданию Zeit.

Журналисты поинтересовались у Шольца, можно ли было предотвратить правительственный кризис, который привел к досрочным выборам.

«Если бы предложенный мной вариант — профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, — был принят», — сказал Шольц.

Бывший канцлер напомнил, что правительство прекратило работу по его инициативе в связи с отсутствием консенсуса по вопросу о примерно 15 млрд евро, предназначенных для финансирования дополнительной помощи Украине и украинским беженцам в ФРГ.

При этом Шольц подчеркнул, что альтернативные варианты — сокращение социальных выплат или уменьшение объемов инвестиций — не имели, по его мнению, достаточных оснований для реализации.

Однако пришедший вместо Шольца Фридрих Мерц недавно заявил, что США должны оказать Украине долгосрочную поддержку для разрешения конфликта.

