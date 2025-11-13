Шольц дал первое интервью после ухода с поста: экс-канцлер ФРГ назвал истинную причину краха его правительства

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его кабинет не смог решить вопрос о денежной помощи Украине, что привело к краху правительства. Свое первое интервью после ухода с поста он дал изданию Zeit.
Журналисты поинтересовались у Шольца, можно ли было предотвратить правительственный кризис, который привел к досрочным выборам.
«Если бы предложенный мной вариант — профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, — был принят», — сказал Шольц.
Бывший канцлер напомнил, что правительство прекратило работу по его инициативе в связи с отсутствием консенсуса по вопросу о примерно 15 млрд евро, предназначенных для финансирования дополнительной помощи Украине и украинским беженцам в ФРГ.
При этом Шольц подчеркнул, что альтернативные варианты — сокращение социальных выплат или уменьшение объемов инвестиций — не имели, по его мнению, достаточных оснований для реализации.
Однако пришедший вместо Шольца Фридрих Мерц недавно заявил, что США должны оказать Украине долгосрочную поддержку для разрешения конфликта.