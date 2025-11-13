Во Владивостоке на остановках появились табло с расписанием электричек

Нововведение касается электричек, которые курсируют между центром города, Мысом Чуркин и станцией Угольная. Теперь для того, чтобы узнать точное время отправления и прибытия поезда, не нужно искать информацию на сайтах или в приложениях. Достаточно просто навести камеру своего смартфона на QR-код, размещенный на табло.