Во Владивостоке на остановках появились табло с расписанием электричек

Нововведение касается электричек, которые курсируют между центром города, Мысом Чуркин и станцией Угольная.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Владивостока теперь могут легко узнавать расписание пригородных поездов. На остановках общественного транспорта в городе начали устанавливать специальные информационные табло с QR-кодами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Нововведение касается электричек, которые курсируют между центром города, Мысом Чуркин и станцией Угольная. Теперь для того, чтобы узнать точное время отправления и прибытия поезда, не нужно искать информацию на сайтах или в приложениях. Достаточно просто навести камеру своего смартфона на QR-код, размещенный на табло.

После этого вы попадете на сайт, где откроется интерактивная карта. Она покажет не только вашу остановку, но и точное время, когда подойдет ближайшая электричка. Этот проект создает единое информационное пространство и помогает людям быстрее и удобнее планировать свои поездки по городу и пригороду.