Движение через железнодорожный переезд в пригороде Владивостока временно ограничат

Автомобилистов предупредили об ограничении движения через железнодорожный переезд на станции Океанская в районе улицы Успенского 64 в пригороде Владивостока. Временные неудобства связаны с проведением плановых ремонтных работ на этом участке, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.