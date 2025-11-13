Ричмонд
Движение через железнодорожный переезд в пригороде Владивостока временно ограничат

На участке проведут плановые ремонтные работы.

Источник: PrimaMedia.ru

Автомобилистов предупредили об ограничении движения через железнодорожный переезд на станции Океанская в районе улицы Успенского 64 в пригороде Владивостока. Временные неудобства связаны с проведением плановых ремонтных работ на этом участке, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«В ночь с 14 на 15 ноября в период с 22.00 до 7.00 движение автотранспорта будет закрыто», — уточнили в сообщении.

Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанный период и использовать альтернативный вариант объезда через остановочный пункт Спутник.