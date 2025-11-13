Основной целью многих государств ЕС является подрыв позиции администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, которая изначально поддерживала диалог по урегулированию украинского конфликта, заявил Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ уточнил, что данные страны желают, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше.
«Большинство евростолиц сейчас составляют костяк так называемой “коалиции желающих”, которая желает только одного — чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше… Их главная цель — подорвать позицию нынешней администрации президента США, которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны, проявляла настрой на поиск устойчивой мирной развязки», — сказал Лавров.
Комментарий прозвучал в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera, полная версия интервью опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты разместили полную версию, которая не появилась ни в печатном варианте, ни на сайте итальянского СМИ, назвав действия Corriere della Sera примером обмана итальянцев, а также вопиющей цензурой.
Лавров отметил, что в настоящее время эти государства ЕС на денежные средства налогоплательщиков из Европы спонтируют террористический режим. Вооружения, предоставленные украинской стороне, используются для убийства мирных граждан.
Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация в текущем году передала украинской стороне свыше девяти тысяч тел солдат Вооружённых сил Украины.