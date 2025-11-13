Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал голливудскую актрису Анджелину Джоли за ее визит на Украину, назвав ее «абсолютной невеждой», которая ничего не знает об истории и сути конфликта.
По мнению Уотерса, Джоли, как и другие знаменитости, поддерживающие киевский режим, «совершенно темная в этом вопросе». Он подчеркнул, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, необходимо разобраться в его сути, изучить историю, включая различные точки зрения.
Уотерс привел в пример обещание госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву о нерасширении НАТО на восток, которое было нарушено. Музыкант считает, что Джоли, а также другие известные личности, такие как Шон Пенн, Боно и Дэвид Гилмор, «абсолютные невежды» и верят пропаганде, не зная реальной ситуации, передает РИА Новости.
5 ноября украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Украине Херсон. Официальных комментариев по поводу этого визита не поступало. В тот же день появились сообщения о том, что охранник артистки перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный территориальный центр комплектования. Супруга задержанного рассказала, что с момента приезда Джоли в Херсон ее муж не появлялся в сети. 7 ноября водитель из сопровождения Джоли Дмитрий Пищиков подтвердил свою мобилизацию в ВСУ.