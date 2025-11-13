В ХМАО объявлена первая актировка в новом учебном году

В ХМАО 13 ноября отменили занятия школьников первой смены более чем в 20 поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27,6 до −29,8 градуса, а ветер до одного метров в секунду.