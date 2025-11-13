В ХМАО объявлена первая актировка в новом учебном году

Дома утром 13 ноября останутся ученики начальных классов.
В ХМАО 13 ноября отменили занятия школьников первой смены более чем в 20 поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27,6 до −29,8 градуса, а ветер до одного метров в секунду.
Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:
с 1-го по 4-й класс — Белоярский, Березово, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Сорум, Сосновка, Березово, Игрим, Ванзеват, Казым, Перегребное, Полноват, Теги, Саранпауль и Щеркалы.
В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. В Югре в ближайшие дни холодная погода сохранится. Так 14 ноября ночью синоптики прогнозируют до −31 градуса.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО.
1−4 классы:
−29 градусов, без ветра;-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1−9 классы.
−32 градусов, без ветра;-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1−11 классы:
−36 градусов, без ветра;-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.