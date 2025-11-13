В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе

«В целях системного укрепления кадрового потенциала просим рассмотреть установление нормы, по которой период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, засчитывается в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения и последующего трудоустройства в государственную или муниципальную школу на установленный срок. Норма распространяется на обучающихся по аккредитованным программам высшего педагогического образования вне зависимости от формы обучения», — сказано в обращении.