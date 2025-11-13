В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включать в трудовой стаж период обучения студентов в педагогическом вузе, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
«В целях системного укрепления кадрового потенциала просим рассмотреть установление нормы, по которой период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, засчитывается в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения и последующего трудоустройства в государственную или муниципальную школу на установленный срок. Норма распространяется на обучающихся по аккредитованным программам высшего педагогического образования вне зависимости от формы обучения», — сказано в обращении.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что это повысит привлекательность профессии учителя и поможет решить проблему старения педагогических кадров.
«Ведь стаж в этом случае начнёт отсчитываться ещё во время учёбы, а не после устройства на работу», — подчеркнул Миронов.
Он рассказал, что в регионах сохраняется нехватка учителей и высокая нагрузка на педагогические коллективы.
«Для решения проблемы мы призываем Минпросвещение и Минтруд совместно с Соцфондом подготовить изменения в порядок исчисления трудового стажа молодых учителей. Необходимо определить механизм подтверждения периода обучения с использованием федеральных информационных систем и предусмотреть единообразное применение новой нормы в регионах», — заключил Миронов.