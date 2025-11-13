Омский пенсионер стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение

61-летний житель Большеуковского района Омской области стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
В октябре этого года омич, управлявший личным автомобилем ВАЗ 211540, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. За рулём он находился в пьяном виде.
Оказалось, что в октябре прошлого года он уже привлекался к ответственности за такое же нарушение, платил штраф в 30 тыс. рублей и на 1,5 года был лишен водительских прав. Несмотря на это снова сел за руль.
Уголовное дело рассмотрит Большеуковский районный суд. На машину наложен арест.
Ранее мы писали о старте в Омске масштабной акции «Твоя мера — 0 промилле».