Омский пенсионер стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение

За год пожилой омич сел за руль пьяным дважды.

Источник: РИА "Новости"

61-летний житель Большеуковского района Омской области стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

В октябре этого года омич, управлявший личным автомобилем ВАЗ 211540, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. За рулём он находился в пьяном виде.

Оказалось, что в октябре прошлого года он уже привлекался к ответственности за такое же нарушение, платил штраф в 30 тыс. рублей и на 1,5 года был лишен водительских прав. Несмотря на это снова сел за руль.

Уголовное дело рассмотрит Большеуковский районный суд. На машину наложен арест.

Ранее мы писали о старте в Омске масштабной акции «Твоя мера — 0 промилле».