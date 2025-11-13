Ричмонд
S7 планирует запустить рейсы из Ашхабада в Новосибирск весной 2026 года

Вопрос открытия маршрута сейчас находится в активной проработке.

Источник: Om1 Новосибирск

Авиакомпания S7 готовится открыть новое международное направление — из Ашхабада в Новосибирск. Запуск рейсов планируется весной 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального представителя компании в странах Средней Азии Евгения Чернышёва.

По его словам, вопрос открытия маршрута сейчас находится в активной проработке. S7 уже много лет развивает авиасообщение с государствами Средней Азии и выполняет рейсы во все страны региона.

«Очень надеемся, что с весны 2026 года мы откроем рейс из Ашхабада в Новосибирск. Это сейчас в очень активной проработке», — уточнил Чернышёв в беседе с журналистами.

Сейчас авиакомпания выполняет регулярные ежедневные рейсы по маршруту Москва — Ашхабад. Как отметил Чернышёв, выбор Новосибирска в качестве следующего направления связан с тем, что в этом городе расположена крупнейшая трансферная база авиаперевозчика. Из новосибирского аэропорта Толмачёво S7 выполняет рейсы в десятки российских городов.