Новосибирец спас щенков, выброшенных в мусор

В Болотном Новосибирской области случайный прохожий Анатолий обнаружил щенков в пакете, оставленных в мусорном контейнере.

Источник: Freepik

Животные были мокрые и голодные, неизвестно, сколько времени провели на морозе. Об этом пишет Горсайт.

По словам мужчины, он заметил малышей 12 ноября, проезжая мимо баков.

«Один из контейнеров был перевернут и пуст, в нем лежал только пакет с щенятами. Они крупные, глаза уже открыты. Я посадил их в машину, увез в гараж, дал молока и потом поехал на работу. Гараж отапливается, поэтому щенки пока остаются там и бегают, как дома», — рассказал Анатолий.

Он также разместил объявление в соцсетях в надежде найти животным новый дом. Сейчас малыши находятся в гараже спасителя и чувствуют себя хорошо.