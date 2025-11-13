Новосибирец спас щенков, выброшенных в мусор

Животные были мокрые и голодные, неизвестно, сколько времени провели на морозе. Об этом пишет Горсайт.
По словам мужчины, он заметил малышей 12 ноября, проезжая мимо баков.
«Один из контейнеров был перевернут и пуст, в нем лежал только пакет с щенятами. Они крупные, глаза уже открыты. Я посадил их в машину, увез в гараж, дал молока и потом поехал на работу. Гараж отапливается, поэтому щенки пока остаются там и бегают, как дома», — рассказал Анатолий.
Он также разместил объявление в соцсетях в надежде найти животным новый дом. Сейчас малыши находятся в гараже спасителя и чувствуют себя хорошо.