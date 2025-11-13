Каждой третьей семье пенсионеров в Приморье помогают платить за ЖКУ

В Приморском крае действует особая система субсидий для помощи гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в краевом министерстве труда и соцполитики, в 2025 году этой мерой поддержки уже воспользовались около 30 тысяч семей. Около 850 миллионов рублей направлено на реализацию социальной поддержки.
Главное преимущество для жителей Приморья — сниженный порог расходов на ЖКУ для льготных категорий. Если для большинства российских регионов субсидия положена, когда траты на коммуналку превышают 22% от дохода семьи, то в Приморье для малоимущих, одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, этот порог снижен до 10%.
«В 2025 году субсидию, рассчитанную с применением доли собственных расходов в размере 10%, получают 29 289 семей, из них более 80% — это одинокие пенсионеры и семьи из пенсионеров», — отмечают в ведомстве.
Также в крае увеличены нормативы площади жилья, на которые рассчитывается субсидия: для одиноких пенсионеров — до 19 кв. метров, для семей пенсионеров и многодетных — до 10 кв. метров на человека.
Подать заявление можно через МФЦ или портал Госуслуг. Субсидия назначается на полгода и продлевается автоматически.