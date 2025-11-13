Каждой третьей семье пенсионеров в Приморье помогают платить за ЖКУ

Главное преимущество для жителей Приморья — сниженный порог расходов на ЖКУ для льготных категорий. Если для большинства российских регионов субсидия положена, когда траты на коммуналку превышают 22% от дохода семьи, то в Приморье для малоимущих, одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, этот порог снижен до 10%.