Сибиряки нашли несостыковки в деле пилота, экстренно посадившего самолет на новосибирском поле

«Вот уж действительно, от любви до ненависти один шаг: тогда был героем, а сейчас преступник», — удивляется Геннадий Д.
Перемена отношения к произошедшему инциденту в обществе удивила многих читателей.
«Фильм про него сняли, он герой, все живы. Теперь под суд», — делится наблюдениями Алекс Б.
Некоторые пользователи усмотрели в поступке пилота корыстный умысел.
«Он просто подсознательно мечтал стать героем России! И искал для этого повод! Человек неадекватный на этой почве был! Как пилот, конечно, профессионал!» — предполагает Владимир О.
Одновременно сибиряки обратили внимание, что некоторые данные при полете не были учтены, что несвойственно опытным работникам авиации.
«Интересно, как можно было не знать о выпущенном шасси. Ну ладно гидравлика отказала. Но показания датчиков-то на приборку приходят. И даже просто отсутствие сигналов створки “закрыты шасси” в гаражном положении следует трактовать как “шасси полностью выпущены” и расчет топлива вести соответственно», — замечает Александр А.
Напомним, 12 сентября 2023 года самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, из-за технической неисправности и выработки топлива совершил вынужденную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта. Ущерб оценен в почти в 119 миллионов рублей. СК уже поделился некоторыми собранными данными.